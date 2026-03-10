سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي 4.38 مليون مواطن غير منتمين إلى الاتحاد الأوروبي فروا من أوكرانيا قد حصلوا على وضع الحماية المؤقت في الاتحاد الأوروبي في 31 يناير من العام الجاري.

وارتفع العدد بواقع 23110 شخصا أو 0.5% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2025.

وجاءت ألمانيا، على رأس دول الاتحاد الأوروبي التي تستضيف أكبر عدد من المستفيدين من وضع الحماية المؤقت من أوكرانيا بواقع 1.26 مليون، وتلتها بولندا بـ 956 ألفا و990 ثم التشيك بـ397 ألفا و185.

ويسمح للعديد من اللاجئين الأوكرانيين بالعمل في التكتل وتلقي الإعانات الاجتماعية والرعاية الطبية دون الحاجة للتقدم بطلب لجوء.

ومدد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات إلى مارس 2027، ويناقش وزراء الداخلية حاليا تمديدا لفترة إضافية.

يذكر أن أوكرانيا تتصدى لغزو روسيا لأراضيها الذي انطلق في فبراير عام 2022.