 وفد عسكري إسرائيلي يختتم مباحثات مع مسئولين أمريكيين بارزين في واشنطن - بوابة الشروق
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وفد عسكري إسرائيلي يختتم مباحثات مع مسئولين أمريكيين بارزين في واشنطن

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 10:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 10:27 ص

اختتم وفد من وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة المدير العام للوزارة ميجور جنرال متقاعد إيال زامير، سلسلة من اجتماعات العمل في واشنطن مع مسئولين كبار في البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين.

وناقش الجانبان التهديد الإيراني وعملية توريد المعدات اللازمة للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة حسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت "واي نت".

وناقش الجانبان أيضا استمرار عمليات القضاء على قدرات حركة حماس العسكرية وقدراتها على ممارسة السلطة في قطاع غزة، وإعادة المحتجزين.


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