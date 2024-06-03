ارتفاع طفيف لوتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير اقتصادي خاص نشر اليوم الاثنين تحسنا طفيفا في وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال مايو الماضي إلى 7ر51 نقطة، مقابل 4ر51 نقطة في نيسان/أبريل الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وارتفع معدل نمو نشاط قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022 وفقا لهذه القراءة، بفضل النمو الحاد في ناتج قطاع تصنيع السلع الاستهلاكية خلال الشهر. كما ارتفعت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة إلى قطاع التصنيع بفضل النمو القوي داخليا وخارجيا.

في الوقت نفسه سجل معدل نمو الطلبيات الجديدة لدى قطاع التصنيع تراجعا طفيفا خلال الشهر الماضي. وزادت مشتريات قطاع التصنيع بسبب الرغبة في الحصول على مستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة وتوقعات نمو الإنتاج. كما زادت مشتريات المخزون لدى قطاع التصنيع بهدف تكوين مخزونات آمنة.

في المقابل عادت مخزونات السلع تامة الصنع إلى الانكماش خلال الشهر الماضي، بسبب ارتفاع وتيرة التسليمات لتلبية الطلبيات.