متحدث الزمالك لكهربا: لا تأمن تصرف الجماهير

شن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، مساء الأحد، هجومًا حادًا على محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: «كهربا لاعب هارب، وهو دفع ثمن هروبه من الزمالك وعودته لمصر عن طريق الأهلي، والجماهير والحالة العامة للرياضة المصرية تلزمك السكوت».

وتابع: «كهربا اخترع رواية التزوير، والمضحك أنه ظهر مع سيف زاهر مرتين الأولى قال إنه جدد لمدة 5 سنوات، والثانية قال عقده كان مزورًا طب نصدق مين؟».

وواصل سالم: «كهربا يتاجر دائما بالجماهير ويسيء لهم، وحتى عندما كان لاعبا في الزمالك، وتعلم من أحمد حمدي عند سُئل عن الأهلي رد بمنتهى الأدب والاحترام، ومن الممكن أن تظهر في التليفزيون دون الهجوم على أحد أو تثير الجدل».

وأكمل: «أنت تهدر طاقتك في استفزاز الجماهير ولن تستفيد شيئًا إلا في احتقان الجماهير، عندما تكون لاعبًا دوليا وترتدي قميص نادٍ كبير، لابد أن تكون على قدر المسؤولية».

وأتم: «لا تأمن تصرف الجماهير لأن به كل الشرائح، وهناك الرجل العصبي والهادئ والمؤدب ومن يراك في الشارع (ياكلك) عندما تصل الجماهير لاحتقانات معينة وتجعله يشعر (أنك جي عليه أو دايس عليه) بلغة الشارع، (ممكن يزعلك جامد أوي أوي)»