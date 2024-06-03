مجموعات تقوية صيفية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد

أعلن الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن انطلاق مجموعات التقوية الصيفية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء القادم الموافق ٥ يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الذي استهدف مديري مدارس المرحلة الإعدادية وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية، بحضور طاهر الغرباوي، وكيل المديرية، ومحمود بدوي، مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود، مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها وقيادات الإدارات المعنية، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد قرر تخصيص 15 مركزًا لاستقبال الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية للعام الدراسي القادم 2024 - 2025 لتنفيذ مجموعات التقوية الصيفية المجانية في المواد الدراسية الأساسية.

وأشار إلى أن فترة مجموعات التقوية الصيفية المجانية ستكون 3 شهور تبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 5 يونيو الجاري وتنتهي يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر القادم، على أن تُعقد يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً من خلال 15 مركزًا للطلاب البنين والبنات.

وأضاف عبد التواب أن آلية تنفيذ مجموعات التقوية ستتخللها تقييمات شهرية للطلاب المستهدفين لقياس المستوى التحصيلي لهم، مع إمكانية اطلاع أولياء الأمور على نتائج هذه التقييمات للوقوف على المستوى العلمي الحقيقي للطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن الطلاب المستهدفين من مجموعات التقوية الصيفية المجانية سيتلقون المناهج الدراسية التي تخص الفصل الأول من العام الدراسي القادم 2024 - 2025 على أيدي نخبة من معلمي بورسعيد المتخصصين في المواد الدراسية الأساسية.

ووجه المشرفين والقائمين على مجموعات التقوية الصيفية المجانية ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاحها تغليبًا لمصلحة طلاب الشهادة الإعدادية وتخفيفًا عن كاهل الأسرة البورسعيدية.