جماعة الحوثي تقر بمقتل 15 من ضباطها بغارات أمريكية بريطانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقرت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الاثنين، بمقتل 15 من ضباطها بغارات أمريكية بريطانية.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، أنه تم في العاصمة صنعاء تشييع " كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة(يتبعون الجماعة) الذين سقطوا جراء قصف طيران العدو الأمريكي البريطاني على اليمن".

ونشرت الوكالة أسماء 15 ضابطا تم تشييعهم يحملون رتب ما بين رائد ونقيب وملازم. ولم تتطرق الوكالة الحوثية إلى تفاصيل بشأن زمن ومكان مقتل هؤلاء.

ويوم الجمعة، أعلنت الجماعة مقتل 16 شخصا وإصابة 41 آخرين، بغارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في 12 يناير 2024 هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.