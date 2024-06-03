قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، إن الحركة لن تذهب إلى جولة مفاوضات جديدة إلا إذا أعلنت إسرائيل موافقة صريحة وواضحة على قبول شروط المقاومة لوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن هذه الشروط تتضمن ثلاثة عناصر أساسية، وهي الوقف الكامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين، على فضلا عن إعادة الإعمار وإجراء صفقة تبادل أسرى.

وأشار إلى أن حماس لم تتسلم حتى الآن أي مقتحر جديد للتفاوض، وأبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل مقترحًا جديدًا للتفاوض لأنها وافقت على المقترح الذي تسلمته في بداية مايو الماضي.

ولفت إلى أن الاحتلال كان قد رفض ذلك المقترح الذي كان إسرائيليا في الأساس، مؤكدا أن الحركة ترفض العودة إلى نفس المربع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة الماضية، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف، وفق قولها.

من جانبها، أكدت حركة حماس، في بيان لها، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى.