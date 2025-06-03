صحة غزة: الاحتلال يتعمد تقويض المنظومة الصحية عبر عمليات الإخلاء

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تقويض وخنق المنظومة الصحية من خلال عمليات الإخلاء للمناطق التي تتواجد بها المستشفيات ومراكز تقديم الرعاية الطبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإخلاءات الأخيرة في محافظة خان يونس تُشكل تهديدًا مباشرًا قد يؤدي إلى إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وهو ما ينذر بكارثة صحية وشيكة، وفقا لوكالة صفا الفلسطينية.

ويُعد مجمع ناصر الطبي المستشفى الوحيد في جنوب قطاع غزة الذي يقدم خدمات طبية تخصصية، ما يجعل توقفه المحتمل تهديداً حقيقياً لحياة مئات المرضى.

وأشارت الوزارة إلى أن عشرات المرضى والجرحى في العناية المركزة وغرف العمليات والطوارئ، بالإضافة إلى الأطفال في أقسام الحضانة، يواجهون موتاً محققاً في حال خروج المجمع عن الخدمة.