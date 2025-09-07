إصابة إسرائيليين اثنين جراء سقوط طائرة مسيّرة بمطار رامون

- جيش الاحتلال قال إنه اعتراض 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن فيما سقطت رابعة بمحيط المطار

أصيب إسرائيليان، الأحد، بجروح "طفيفة" جراء سقوط طائرة مسيرة "أُطلقت من اليمن" داخل مطار رامون، شمال إيلات.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في بيان: "نقل رجل وامرأة مصابين بإصابات طفيفة إلى مستشفى يوسفتال في إيلات جراء سقوط الطائرة المسيّرة في مطار رامون".

فيما تحدثت صحيفة "معاريف" عن "إصابة عدة أشخاص آخرين بحالة هلع".

وتصاعدت أعمدة الدخان في المطار وسط حالة من الهلع بين إسرائيليين في المكان ومحطيه، وفقا للصحيفة.

وقالت القناة 13 العبرية الخاصة إن "3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن، تم اعتراضها اليوم (الأحد) من قِبل سلاح الجو في منطقة الحدود مع مصر".

واستدركت: "لكن بعد وقت قصير تسللت طائرة مسيّرة أخرى إلى داخل إسرائيل، وأصابت مباشرة مطار رامون".

وأضافت أن "فرق نجمة داوود الحمراء (خدمة الإسعاف) قدّمت أيضًا علاجًا أوليًا لعدد من المصابين بحالة هلع".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل سقطت مسيرة أخرى أُطلقت من اليمن في منطقة مطار رامون، حيث لم يتم تفعيل إنذارات".

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وحتى الساعة 13:50 "ت.ج" لم تصدر إفادة من جماعة الحوثي بشأن هجمات الأحد.