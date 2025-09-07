مراسل القناة 14 العبرية ساخرا: يبدو أن المسيرات اليمنية هي أول طائرات دولية تهبط في مطار رامون منذ افتتاحه

علق المراسل السياسي للقناة 14 العبرية، تامير موراج، على الاستهداف الحوثي لمطار رامون قرب إيلات، ما تسبب بتوقف حركة الطيران في المطار.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، ساخرًا: «يبدو أن المسيرات اليمنية هي أول طائرات دولية تهبط في مطار رامون منذ افتتاحه».

נראה לי שהכטב"מ החות'י הוא הטיסה הבינלאומית הראשונה שנחתה בנמל התעופה רמון מאז שפתחו אותו... — תמיר מורג Tamir Morag (@Tamir114) September 7, 2025

وفي وقت سابق، أكدت هيئة البث العبرية، إصابة مستوطنين إثر سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، قوله إن طائرة مسيرة يمنية ضربت قاعة المسافرين في مطار رامون.

ونقل إعلام عبري عن المتحدث باسم سلاح الجو في جيش الاحتلال أن «المجال الجوي الجنوبي فوق مطار رامون مغلق أمام حركة الطائرات».

وقال جيش الاحتلال تعقيبا على الحدث: «لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في مطار رامون ويجري التحقيق في الحادث».

وتشن جماعة «الحوثي» اليمنية هجمات متواصلة على الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي الـ27 من الشهر الماضي، أعلنت الجماعة تصعيد عملياتها البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها.

وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أمريكي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 227 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.