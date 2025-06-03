• بحسب استبيان أجرته وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني للربع الأول من العام الجاري

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، الثلاثاء، إن 52.6 بالمئة من المنشآت الاقتصادية في محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة توقفت بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان للوزارة قالت إنه لنتائج استبيان ميداني أجرته عن أثر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في الربع الأول من العام الجاري أظهرت حجم التدهور الاقتصادي في محافظات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، التي تشهد اجتياحات واقتحامات متكررة.

وأضافت أن المسح "يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني انكماشا وصل إلى 28 بالمئة في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال منذ أكتوبر 2023".

ونُفذ الاستبيان، بحسب الوزارة، خلال الربع الأول من العام الجاري وشمل عينة من 523 منشأة اقتصادية في تلك المحافظات.

وتابع أن "52.6 بالمئة من المنشآت توقفت عن العمل بشكل دائم أو مؤقت في الربع الأول من العام 2025، وكانت النسبة الأعلى في محافظة جنين بـ83.1 في المئة، وتلتها طولكرم 82.9 في المئة، ثم طوباس 23.1 في المئة، ثم نابلس 12.3 في المئة".

وأضافت أن "18.7 في المئة من المنشآت تعرضت لأضرار مادية مباشرة نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، ما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها".

وأوضح الاستبيان أن "87.4 في المئة من المنشآت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية المعتادة، بسبب تقييد الحركة، وانقطاع الإمدادات، وخسارة الأسواق المحلية حيث بلغ متوسط نسبة التراجع في الطاقة الإنتاجية 58.4 في المئة.

ويُظهر المسح أن "المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر كانت الأكثر تضررا، نظرا لمحدودية قدرتها على الصمود المالي أو اللوجستي".

وبينت نتائج الاستبيان، أن "المنشآت النسائية كانت من بين الفئات الأشد تضرراً؛ حيث أكدت 80 في المئة من النساء انخفاضاً كبيرا في حجم المبيعات، وأكثر من 60 في المئة أبلغن عن توقف جزئي أو كلي في العمل".

وأفادت 98.3 في المئة من المنشآت الاقتصادية، بأن أحد أسباب تراجع أدائها هو اجتياحات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة والمستمرة.

ومنذ 21 يناير الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مخيم جنين، ثم توسع ليشمل مخيمات الفارعة بمحافظة طوباس، وطولكرم ونور شمس بمحافظة طولكرم، إلى جانب اقتحامات متكررة لمخيمات نابلس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.