باكستان وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة

بحث وزير البترول الباكستاني علي برويز مالك، خلال لقائه مع روفشان نجف، رئيس شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) في العاصمة باكو اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في قطاعي النفط والغاز.

وأشارت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، إلى بيان صدر اليوم الثلاثاء، أفاد بأن المحادثات ركزت على تعزيز العلاقات بين باكستان وأذربيجان في مجال الطاقة.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة بهدف تعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وأكد الوزير مالك، التزام بلاده ببناء شراكات قوية مع رواد قطاع الطاقة في العالم مثل شركة "سوكار"، مشيرا إلى جهود الحكومة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع ضخ المزيد رؤوس الأموال الأجنبية في البلاد.

ومن جانبه، أشاد رئيس "سوكار"، بالتقدم الذي أحرزته باكستان في قطاع الطاقة، معربا عن اهتمام شركته بتوسيع مجالات التعاون مع نظرائها في باكستان.