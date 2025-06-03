تورنتو ستار الكندية: تحقيق بشأن جنود إسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة

كشفت صحيفة "تورنتو ستار" الكندية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الكندية فتحت تحقيقا مع جنود إسرائيليين يحملون الجنسية المزدوجة بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة الكندية أن التحقيق بدأ قبل عام ونصف تقريبًا، في أوائل عام 2024، ويُجرى بسرية تامة بعيدًا عن أعين الإعلام.

وعقب صدور التقرير، أكدت الشرطة الكندية أنها تحقق في جرائم حرب "متعلقة بالنزاع المسلح بين إسرائيل وحماس"، بحسب الصحيفة، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيل نطاق التحقيق أو أهدافه المحددة.

ويُعدّ هذا التحقيق السري غير مألوف نسبيًا، ويتناقض مع النهج العلني البارز الذي اتبعته الشرطة الكندية في جميع المسائل المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا.

وبحسب "تورنتو ستار"، أنه في حالة أوكرانيا أنشأت شرطة الخيالة الملكية الكندية "خطًا ساخنًا" مخصصًا للاستفسارات، وموقعًا إلكترونيًا خاصًا، وأجرت مقابلات رفيعة المستوى ونشرت تسجيلات، إلى جانب إعلانات مكثفة تدعو إلى تقديم شكاوى وإدلاء شهادات الجنسية الكندية للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في غزة.