 سماع دوي انفجارات في الجولان وأنباء عن إطلاق صواريخ من سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سماع دوي انفجارات في الجولان وأنباء عن إطلاق صواريخ من سوريا

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 9:50 م

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بسماع أصوات انفجارات عقب تفعيل صفارات الإنذار في موقعين بهضبة الجولان المحتل.

وقالت الجبهة في تحديثات متتالية، إن هناك تقديرات بهجوم صاروخي من سوريا باتجاه جنوب الجولان.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات عقب تفعيل صفارات الإنذار في موقعين بهضبة الجولان.

وقالت المصادر، إن صاروخين أطلقا من سوريا وتحديدًا من منطقة درعا سقطا في منطقة وصفتها بالمفتوحة جنوبي الجولان، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال بدأ الرد على مصادر إطلاق النيران.

يُشار إلى أن إسرائيل دأبت في الفترة الماضية على شن الكثير من الهجمات في سوريا لا سيما بعد سقوط نظام الرئيس الرئيس السابق بشار الأسد، في حين لم يُرصد أي رد من الأراضي السورية على هذه الاعتداءات.

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