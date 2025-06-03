وزير الخارجية اللبناني ونظيره الإيراني يبحثان السبيل الأمثل لتطوير العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيين يوسف رجّي، اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني عبّاس عراقجي، الذي يجري زيارة رسمية إلى بيروت.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان، إن الوزيرين بحثا خلال اللقاء آخر المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشارت إلى أن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبيل الأمثل لتطويرها في الاتجاه السليم؛ القائم على حسن التعاون والاحترام المتبادل لسيادة الدولتين»، مؤكدة أن «اللقاء شهد نقاشًا صريحًا ومباشرًا».

وبحسب البيان، أعرب وزير الخارجية اللبناني لنظيره عن تعويل بيروت على حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أمن واستقرار وسلم لبنان الأهلي؛ تمكيناً له من تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها.

وأوضح الوزير أن «تجاوز تلك التحديات يبدأ باستكمال الجهد الدبلوماسي الرامي إلى تحرير الأراضي التي ما زالت تحتلّها إسرائيل ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، وصولًا إلى تأمين الدعم اللازم من الدول الصديقة للبنان من خلال الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية حصرًا؛ لكي تتمكن من القيام بدورها في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي المنشود».

من جهته، أكد الوزير عراقجي، أن زيارته تأتي في إطار «فتح صفحة جديدة في العلاقة مع لبنان؛ انطلاقًا من الظروف المستجدة التي يشهدها لبنان والمنطقة».