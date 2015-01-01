تقارير غربية: الصين تضع تطبيقات مراقبة بهواتف زوار إقليم شينجيانج

كشف تحقيق شاركت فيه صحيفتا "جارديان" البريطانية و"نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن السلطات الصينية تتجسس على زوار منطقة شينجيانج القادمين من قرغيزستان.

وأفاد التحقيق بأن ضباط الحدود يصادرون هواتف زوار المنطقة التي تعيش فيها أقلية مسلمة، ويضعون بشكل سري تطبيق تجسس لاسترجاع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وقوائم الاتصال ومعلومات عن الهواتف ذاتها، بحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ونقلت "جارديان" عن بعض الزوار قولهم إنهم لم يُبلغوا مقدمًا بشأن ما يقوم به هذا التطبيق.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الذين يزورون المنطقة من خلال معبر إركشتام بين منطقة شينجيانج وقرغيزستان تتعرض هواتفهم للتفتيش بشكل روتيني.

ويشير تحليل أجرته "جارديان" وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني إلى أن التطبيق، الذي صممته شركة صينية يبحث في هواتف الأندرويد على قائمة ضخمة من المحتوى مثل المصطلحات المرتبطة بالتطرف الإسلامي، ومعلومات أخرى مثل الصيام في شهر رمضان، ومنشورات الزعيم الروحي للتبت دالاي لاما، وموسيقى فرقة الميتال اليابانية Unholy Grave.

ويفيد التقرير بأنه في معظم الحالات، يتم إزالة التطبيق قبل إعادة الهواتف للمسافرين، لكن التطبيق ظل على بعض الهواتف.

ولا توجد أدلة على أن البيانات التي يتم استخراجها من الهواتف تُستخدم لتتبع الأشخاص في رحلاتهم، إلا أن الصحيفة البريطانية ذكرت أن المعلومات التي يجمعها التطبيق قد تسمح للسلطات بتحديد مواقعهم.

وذكرت "جارديان" أن السلطات الصينية لم ترد على طلبها التعليق على ما ورد بالتقرير.

وتقول السلطات الصينية إن حوالي 100 مليون شخص يزورون شينجيانج سنويًا من داخل الصين وخارجها.

ويعيش في شينجيانج ملايين الأويجور وأقليات مسلمة أخرى. وواجهت الصين انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على هذه الأقليات.

وحسب محققين في الأمم المتحدة، فإن أكثر من مليون مواطن صيني في شينجيانج معتقلون أو اعتقلوا في معسكرات "إعادة تأهيل" خارج نطاق القانون.

وقالت تقارير سابقة إن السلطات الصينية تراقب أفراد الأويجور عبر تطبيق تتبع أمرتهم بتحميله على هواتفهم، يسمح لها بتحديد مواقعهم.