أعلنت اللجنة الوطنية لمساعدة اللاجئين الثلاثاء، أن المكسيك تلقت 31355 طلب لجوء خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 29648 طلبا في عام 2018 بأكمله.



وزاد عدد الطلبات بشكل كبير بعد أن سهلت المكسيك للمهاجرين الحصول على وضع اللجوء في أعقاب رحيل أول قوافل لمهاجرين من أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة في أكتوبر.



وبالإضافة إلى طالبي اللجوء في المكسيك ، تستضيف البلاد آلافا من الذين يخططون لطلب اللجوء في الولايات المتحدة أو الذين تم إعادتهم من الولايات المتحدة أثناء التعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم.



وأعلنت الحكومة المكسيكية الثلاثاء عن برنامج للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلادهم. وانطلقت الحافلة الأولى التي تقل 69 شخصًا من جواتيمالا والسلفادور وهندوراس، من سيوداد خواريز بالقرب من الحدود الأمريكية.



وشددت المكسيك من الضوابط على حدودها بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على وارداتها ما لم تمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة.



وأثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الاثنين على المكسيك لتشديدها الضوابط ، قائلا: "نحن سعداء للغاية بالعمل الذي يقومون به".