 المجلس الرئاسي الليبي: ملتزمون بتلبية تطلعات الشعب بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية - بوابة الشروق
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المجلس الرئاسي الليبي: ملتزمون بتلبية تطلعات الشعب بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

طرابلس - أ ش أ
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 5:13 م | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 5:13 م
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، التزام المجلس باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، مشيرا إلى أهمية استمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن ذلك جاء خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو؛ لبحث آخر تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

من جهته، قال السفير الإيطالي إن بلاده تتابع التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يطمح لها كل الليبيين.

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