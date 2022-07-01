تفتيش طلاب الهرم قبل دخول لجان الثانوية العامة

استقبلت لجان مدرسة الإيمان، وأم الأبطال بالهرم، طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا.



واستمر التواجد المكثف لأولياء الأمور، أمام اللجان، حيث افتراش الأرض، وقراءة القرآن والدعاء لأبنائهم، فضلا عن علامات الخوف والقلق المسيطرة على وجوههم.



كما انتشرت سيارات الشرطة أمام اللجان، لضمان انتظام سير أداء الامتحانات وفرض حالة من الهدوء والاستقرار أمام اللجان، والاستعداد لحل أية مشكلة تواجه إدارة المدرسة وقتما تحدث.



وفتحت المدارس أبوابها في الساعة الثامنة صباحا لدخول الطلاب، ولذلك لضمان عدم تأخر بدء أداء الامتحان، نتيجة عملية التفتيش قبل دخول اللجنة، لمنع الهواتف وضمان عدم تسريب الامتحان.