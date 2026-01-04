إقامة قداس على أرواح ضحايا حريق ليلة رأس السنة في حانة بمنتجع كران مونتانا السويسري

أقيم قداس اليوم الأحد على أرواح ضحايا حريق ليلة رأس السنة في حانة بمنتجع كران مونتانا السويسري في جبال الألب، والذي أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة، بينما كان الآباء المنكوبون ينتظرون أخبارا عن أبنائهم أو بدأوا عملية الحداد الطويلة.

وشوهد آباء ومراهقون وأفراد من الشرطة وهم يواسون بعضهم بعضا خلال القداس، الذي أقيم في كنيسة القديس كريستوف في كران مونتانا. ومن المقرر أن يعقب القداس مسيرة صامتة إلى موقع المأساة.

وفي المقاعد المكتظة، كانت امرأة حزينة تستمع باهتمام ويداها مضمومتان بإحكام وأحيانا تمسك بمسبحة ، بينما كان المتحدثون يلقون كلمات باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية. وعلى الرغم من برودة الطقس، تابع مئات الأشخاص القداس على الشاشة المثبتة خارج الكنيسة.

وتحدث القس جيل كافين عن "حالة عدم يقين رهيبة" التي تعيشها العائلات التي لا تعرف ما إذا كان أحباؤها من بين القتلى أو لا يزالون على قيد الحياة بين الجرحى. وقال "نصلي من أجل أصدقائهم الذين تضرروا بشدة من هذه المحنة في هذا اليوم، الذي كان من المفترض أن يكون يوما للاحتفال والصداقة".