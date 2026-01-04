 إقامة قداس على أرواح ضحايا حريق ليلة رأس السنة في حانة بمنتجع كران مونتانا السويسري - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 2:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

إقامة قداس على أرواح ضحايا حريق ليلة رأس السنة في حانة بمنتجع كران مونتانا السويسري

كران مونتانا (سويسرا) - (أ ب)
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 1:19 م | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 1:19 م

أقيم قداس اليوم الأحد على أرواح ضحايا حريق ليلة رأس السنة في حانة بمنتجع كران مونتانا السويسري في جبال الألب، والذي أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة، بينما كان الآباء المنكوبون ينتظرون أخبارا عن أبنائهم أو بدأوا عملية الحداد الطويلة.

وشوهد آباء ومراهقون وأفراد من الشرطة وهم يواسون بعضهم بعضا خلال القداس، الذي أقيم في كنيسة القديس كريستوف في كران مونتانا. ومن المقرر أن يعقب القداس مسيرة صامتة إلى موقع المأساة.

وفي المقاعد المكتظة، كانت امرأة حزينة تستمع باهتمام ويداها مضمومتان بإحكام وأحيانا تمسك بمسبحة ، بينما كان المتحدثون يلقون كلمات باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية. وعلى الرغم من برودة الطقس، تابع مئات الأشخاص القداس على الشاشة المثبتة خارج الكنيسة.

وتحدث القس جيل كافين عن "حالة عدم يقين رهيبة" التي تعيشها العائلات التي لا تعرف ما إذا كان أحباؤها من بين القتلى أو لا يزالون على قيد الحياة بين الجرحى. وقال "نصلي من أجل أصدقائهم الذين تضرروا بشدة من هذه المحنة في هذا اليوم، الذي كان من المفترض أن يكون يوما للاحتفال والصداقة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك