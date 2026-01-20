إيران تغلق 40 ألف محطة لستارلينك لمنع الوصول إلى الإنترنت

قال هيئة البث الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الأمن الإيرانية أغلقت 40 ألف محطة لشركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك، التي تمكن المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت عبر القمر الصناعي.

ولم يتضح ما إذا كانت الأجهزة صودرت أم تم تعطيلها، ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

وتصف الحكومة، منذ أيام، المظاهرات الحاشدة ضد سياساتها بأنها موجهة من الخارج، ويبدو أنها تلقي فيها باللائمة الآن جزئيا على ستارلينك.

واتهمت القيادة الإيرانية، عدوتيها اللدودتين إسرائيل والولايات المتحدة "بالأنشطة الإرهابية".

يذكر أن ستارلينك هي شبكة من آلاف الأقمار الصناعية ويحتاج المستخدمون إلى هوائي خاص مزود بوظيفة موجه الإشارات (راوتر) ليتصل بالإنترنت.

ويواجه مستخدمو هذا النظام السجن في إيران. وتحتاج أجهزة الهوائي أن تكون مكشوفة أمام السماء ليتم تحديد إشاراتها.

ويشار إلى أن خدمة الإنترنت مقطوعة عن الشعب الإيراني إلى حد كبير منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني.