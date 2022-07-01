ماذا قال سواريش بعد تحقيق أول فوز للأهلي تحت قيادته؟

أكد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز الذي حققه الفريق على بتروجت كان في غاية الأهمية، خاصة أنها المباراة الأولى له وجهازه لقيادة الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين استطاعوا تحقيق الفوز والوصول لنهائي البطولة وهو الهدف الأهم.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «الإعداد لمباراة بتروجت كان صعبًا، لا سيما أننا تولينا المهمة منذ يومين، وكنت سعيدًا بأداء اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز اليوم».

وأضاف سواريش أنه رغم ضيق الوقت في التحضير للمباراة لكن اللاعبين حاولوا تنفيذ فكره، وأنه سعيد جدا باللاعبين الذين أدوا بشكل قتالي أمام بتروجت، وكان هدفهم تحقيق الفوز، إلى جانب التزامهم بتنفيذ التعليمات الفنية لا سيما خط الدفاع.

وفيما يتعلق بالناشئين قال المدير الفني إنه تولى مهمة الفريق منذ وقت قصير، وقام بتحليل أربع مباريات للفريق منها ثلاث أثناء وجوده في البرتغال، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يكون التعايش والتعامل بشكل عملي، ومن يستحق التواجد هو من سيحصل على الفرصة بغض النظر عن عمر اللاعب.

وواصل سواريش حديثه: «أمامنا طريق طويل، والأداء سوف يتحسن مستقبلًا. هدفي الأساسي هو عمل الاستشفاء الجيد للاعبين في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة».

واختتم سواريش تصريحاته مؤكدًا أن خبرته أكبر من أن يحدد وقتًا لتطبيق فلسفته، خاصة أن هناك مباريات كل ثلاثة أيام، وهو يبحث عن تطوير أسلوب اللعب مع الحذر من فقد أي لاعب خلال الفترة المقبلة.