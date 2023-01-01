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الأمم المتحدة تدعو لاحترام القانون الدولي في عملية جنين

وكالات
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 11:26 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 11:26 م

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات الجارية في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجمات بطائرات مسيرة في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ 20 عاما.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، أن جوتيريش "يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت القيادة الفلسطينية قررت، اليوم، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وفجر الاثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية، وأدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات.


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