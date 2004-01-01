ارتفاع حالات الإفلاس في السويد بنسبة 31% خلال شهر يونيو الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر تقرير لمؤسسة يو.سي للاستعلام الائتماني ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد خلال يونيو الماضي بنسبة 31% سنويا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل الزيادة في حالات الإفلاس خلال يونيو الماضي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات بالنسبة لهذا الشهر من أي عام.

وزادت حالات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 90% سنويا. كما زاد عدد حالات الإفلاس في قطاع التشييد بنسبة 20% سنويا.

وصل إجمالي عدد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب حالات الإفلاس في السويد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 28 ألف موظف على الأقل.

وقالت جوانا بلوم المحللة الاقتصادية في يو.سي، إن معدل التضخم المرتفع المستمر هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم.