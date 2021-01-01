السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي

أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنه تقرر تمديد الخفض التطوعي الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الحالي، لشهر آخر، مع إمكانية تمديده، وبذلك يصل إنتاج المملكة في شهر أغسطس المقبل لإنتاج يقرب من 9 ملايين برميل يوميا.

وأضاف المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وهو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنته المملكة في أبريل الماضي، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

في سياق متصل، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.

وقال نوفاك للصحفين: «في إطار محاولة تحقيق التوازن في السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في أغسطس، عن طريق خفض الصادرات بالكمية المحددة».

وكان نوفاك، قد أفاد في فبراير الماضي، بأن روسيا ستخفض طوعا إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس، وهو ما سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.