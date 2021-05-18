الجيش الإسرائيلي يقصف مسجدا بقذائف مضادة للدروع وعبر طائرات عسكرية مسيرة

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات، حصار مسجد الأنصار في حارة الدمج، بمخيم جنين، وقصفه بقذائف مضادة للدروع وعبر طائرات عسكرية مسيرة.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان، لوكالة «وفا»، أن جرافة عسكرية تقوم بعملية تجريف حول المسجد وتطلق الرصاص بكثافة، وتطالب عبر مكبرات الصوت مواطنين داخله بتسليم أنفسهم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وتحليق مكثف لطائرات «الاستطلاع» الإسرائيلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مستشفى جنين، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وأن أصوات انفجارات دوت في المخيم.

واستشهد الاثنين، 9 فلسطينيين، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب الوزارة، فإن 9 شهداء ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة، و8 في جنين، مما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 189 شهيداً.

ووفق تلفزيون فلسطين طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بممر آمن لإخراج الجرحى والمصابين من مخيم جنين، كما يتم التنسيق مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ عدد الجرحى والإصابات في جنين يتصاعد.

من جهته، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة أحد جنوده بجروح نتيجة شظايا قنبلة يدوية خلال اقتحام مخيم جنين، لافتا إلى نقله لتلقي العلاج في المستشفى.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء «الأباتشي» أو طائرات الاستطلاع.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت عددا من العبوات الناسفة، التي تدخل الخدمة لأول مرة، بآليات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها أصابتها بدقة.

وأضافت أنها فجرت عددا من العبوات في آلية مصفحة نوع (تايجر) بشكل مباشر.

وتابعت أنها تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سماء مخيم جنين والسيطرة عليهما.