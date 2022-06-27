حسام عبدالغفار: تقديم أكثر من نصف مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة «100 يوم صحة» تستهدف خدمة 105 ملايين مواطن مصري في كل المحافظات بالمجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاحة مصرية»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ إطلاق المبادرة وحتى 1 يوليو تجاوز 545 ألفًا، أي أكثر من نصف مليون خدمة.

ولفت إلى تقديم التوعية لـ223 ألف مواطن حول النظم الغذائية، والصحة العامة، وكيفية الوقاية من الأمراض السارية وغير السارية وغير المعدية كارتفاع ضغط الدم والسكر.

وأوضح متحدث الصحة، أن المبادرة تشمل تقديم كل الخدمات الصحية المشمولة بالمبادرات الرئاسية والطب العلاجي والتوعية والصحة الإنجابية والطوارئ، فضلًا عن المرور على أماكن تقديم الطعام والمذابح والمجازر في فترات الأعياد؛ للتأكد من سلامة الأغذية.

وذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، يتابع المبادرة بشكل شخصي، ويتلقى تقريرًا يوميًا بشأن حصيلة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن العمل جارٍ على مستوى 27 محافظة.

وأشار إلى الحرص على ذكر المحافظة الأولى في عدد تقديم الخدمات ضمن المبادرة من باب التحفيز، وزيادة التنافس في تقديم الخدمات الصحية.

وأكمل: «نقول للمواطن المصري والمقيم إن الوزارة معك منذ اليوم الأول، منذ أن كنت جنينًا وحتى كبر السن، إضافة إلى تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والإرشادات المرتبطة بالتوحد عند الأطفال وفرط الحركة».

وتطرق بالحديث عن ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا إن العالم يرى حجم التطور الذي شهدته المنظومة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، والاهتمام غير المسبوق بصحة المواطن.

واختتم: «الرئيس جعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة، ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية وكورونا والحروب، هناك 16 مشروعًا بقيمة 23 مليار جنيه لتطوير وإحلال وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة في 2023، كما أنفقنا 170 مليار جنيه على المنظومة الصحية منذ 2014 وحتى 2022».