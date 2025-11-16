تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي

يرى محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، أنه اتخذ قرار العودة للنادي الأهلي في قمة مستواه الفني، مشيرًا إلى دور محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، في عودته.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر 2»: «لقد اتخذت قرار العودة للأهلي وأنا في قمة مستواي الفني».

وأضاف: «كابتن محمود الخطيب هو أول من تواصل معي لكي أعود للأهلي.. أوقات كان يكلمني الساعة الخامسة صباحًا لكي نتم الأمور لأن النادي التركي كان طالب مبالغ مالية عالية».

وتابع: «الخطيب قال لي النادي يريدك وأن هذا هو الوقت الذي تعود فيه، ووعدته أنني سأعود للأهلي».

وأوضح: «وصل للنادي التركي عرض 6 أضعاف الأهلي وراتب كبير ولكن قراري كان العودة للنادي الأهلي، وقراري العودة لكي أكون مفيدًا للنادي وليس لكي نهي مسيرتي، كان ممكن أستمر خارح مصر لـ 34 سنة وارجع الأهلي ألعب سنه وأعتزل».

وأتم: «قلت لمسؤلي النادي التركي الأهلي أو لن ألعب كرة مرة ثانية، كنت معارًا للريان وكان متبقي لي سنة مع طرابزون سبور وكنت سأعود وأجلس على دكة البدلاء ولن أشارك».