ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع سوبوسلاي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف نادي ليفربول النهائي بشأن إمكانية رحيل نجم وسط الفريق، المجري دومينيك سوبوسلاي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن»، فإن إدارة ليفربول ترفض بشكل قاطع التخلي عن سوبوسلاي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في مشروع الفريق، مؤكدة أنه ليس مطروحًا للبيع تحت أي ظرف، مهما بلغ المقابل المالي المعروض.

وأضافت التقارير أن مدرب الفريق الهولندي آرني سلوت طالب الإدارة بفتح ملف تمديد عقد سوبوسلاي، الذي ينتهي في يونيو 2028، لضمان استمرار اللاعب لفترة أطول داخل ملعب أنفيلد.

ويأتي ذلك في ظل تقارير سابقة تحدثت عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النجم المجري، لتعويض رحيل الكرواتي لوكا مودريتش، الذي غادر إلى ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي بعد انتهاء عقده مع الميرنجي.