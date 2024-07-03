نشطاء يدعون لأكبر اعتصام في واشنطن خلال زيارة نتنياهو

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وجهت مؤسسات داعمة للقضية الفلسطينية ومجموعات شبابية دعوات ضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمهر في محيط مبنى الكونجرس (الكابيتول) في العاصمة الأمريكية واشنطن، اثناء الزيارة المقررة لرئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس في الـ 24 من الشهر الجاري.

وتأتي الدعوة رفضاً لزيارة نتنياهو بصفته مجرب حرب ارتكبت قواته مجازر اجرامية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتوجه النشطاء في منشورات لهم بالطلب من الكونجرس الأمريكي بإصدار مذكرة لإعتقال نتنياهو حال وصوله الولايات المتحدة، وتوجيه لائحة اتهام ضده على الجرائم الشنيعة التي ارتكبت بحق الأبرياء في غزة على مدار الشهور التسعة الماضية.

ومن المقرر أن يرفع النشطاء شارة حمراء بطول محيط مبنى الكابيتول لإعلان التضامن والتأييد للقضية الفلسطينية ورفض الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل.