بوتين: سأجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم.

وقال بوتين، خلال زيارته لمعرض مسابقة العلامات التجارية الروسية المتنامية «اعرف بلدنا» في المركز الوطني «روسيا»: «سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم».

والجمعة الماضية، قال بوتين، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأت تستقر، وعزا ذلك التحسن إلى الجهود التي يبذلها نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد بوتين أنه يكن «احتراما كبيرا» لترامب وأنه على استعداد للقائه. وعلى الرغم من أن مثل هذا اللقاء سيتطلب تحضيرات مهمة، قال الرئيس الروسي إنه «وارد جدا».

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في مينسك: «بصورة عامة، وبفضل الرئيس ترامب، بدأت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في التحسن في بعض النواحي».

لكنه استطرد: «لم نحسم جميع الأمور المرتبطة بالعلاقات الدبلوماسية، ولكن الخطوات الأولى اتُخذت ونمضي قدما