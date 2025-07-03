مقتل نائب قائد البحرية الروسية جراء هجوم صاروخي أوكراني في منطقة كورسك

انتخابات الشيوخ.. الحزب المصري الديمقراطي يشارك في اجتماع القائمة الوطنية: الخيار المتاح للتعبير عن المواطنين

انتخابات الشيوخ.. رئيس حزب الوفد لـ الشروق: سنتفاوض للحصول على أكبر عدد من المقاعد في القائمة الوطنية