مقتل نائب قائد البحرية الروسية جراء هجوم صاروخي أوكراني في منطقة كورسك

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أعلن مسئول روسي مقتل نائب قائد البحرية الروسية، ميجور جنرال ميخائيل جودكوف، جراء هجوم صاروخي أوكراني في منطقة كورسك الحدودية.