 مقتل نائب قائد البحرية الروسية جراء هجوم صاروخي أوكراني في منطقة كورسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل نائب قائد البحرية الروسية جراء هجوم صاروخي أوكراني في منطقة كورسك

البحرية الروسية
البحرية الروسية
موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 3 يوليه 2025 - 2:06 م | آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 2:07 م

أعلن مسئول روسي مقتل نائب قائد البحرية الروسية، ميجور جنرال ميخائيل جودكوف، جراء هجوم صاروخي أوكراني في منطقة كورسك الحدودية.


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