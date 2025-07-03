فرنسا تمدد العمر التشغيلي لـ20 محطة طاقة نووية

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وافقت هيئة السلامة النووية الفرنسية على تمديد العمر التشغيلي لـ 20 محطة طاقة نووية إلى 50 سنة، فيما وجهت الشركة الحكومية لتوليد الكهرباء "إي دي إف" بتحسين إجراءات السلامة.

وكانت هيئة السلامة النووية قد وافقت في 2021 على تمديد العمر التشغيلي لـ 32 مفاعلا قديما إلى 50 سنة. ويبلغ إجمالي المفاعلات الفرنسية حاليا 57.

ويتعلق التمديد الجديد بالمفاعلات من فئة 1300 ميجاوات التي بدأ تشغيلها بشكل كبير في ثمانينيات القرن الماضي، ويقارب العمر الافتراضي لمعظمها البالغ 40 سنة على الانتهاء.

وتدرس فرنسا حاليا إنشاء 14 محطة طاقة نووية أو أكثر، ومن المقرر أن تدخل أول ستة مفاعلات الخدمة في عام 2038.