كريستو على أعتاب العودة للنجم الساحلي مجانا

كشفت تقارير صحفية اقتراب محمد الضاوي كريستو، لاعب النادي الأهلي إلى صفوف النجم الساحلي التونسي، في صفقة انتقال مجانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تلقيه عرضًا لانتقال كريستو إلى فريق النجم الساحلي، وجارٍ التفاوض بهذا الخصوص لحسم الأمر، وهناك اتجاه لتلبية رغبة اللاعب بالعودة إلى فريقه السابق.

وأكدت شبكة نسمة سبورت التونسية أن الجناح الأيمن، محمد الضاوي كريستو، البالغ من العمر 22 عامًا قد حصل على وثيقة تسريحه من صفوف النادي الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن كريستو سينتقل إلى النجم الساحلي التونسي، في صفقة انتقال مجانية، خلال الصيف الجاري، فيما وضعت إدارة الأهلي شروط في الصفقة، يتمثل في الحصول على مكافآت مالية في المستقبل.

وأتمت الشبكة أن نادي النجم الساحلي في انتظار حل أزمة عقوبة المنع من إبرام الصفقات خلال الأيام القادمة، للإعلان بشكل رسمي عن عودة اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو إلى صفوف الفريق من جديد.