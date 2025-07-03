دار ديوان للنشر تصدر الأعمال الكاملة للشاعر عماد أبو صالح في مجلد واحد

أعلنت دار "ديوان" للنشر والتوزيع عن قرب إصدار الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الكبير عماد أبو صالح، في مجلد واحد.

يأتي هذا الإصدار ليُنهي عناء البحث عن دواوين الشاعر المتفرقة، مقدماً لقرائه كافة قصائده في عمل واحد يجمع بين الشمولية والسهولة في التناول.

ويهدف هذا المشروع إلى تقريب شعر عماد أبو صالح من جميع القراء، سواء من عاصروا أعماله على مدار سنوات طويلة، أو من يبدأون اكتشاف عالمه الشعري الثري.

ويُعد هذا الإصدار خطوة مهمة لتوثيق أعمال أحد أبرز الأصوات الشعرية في المشهد الثقافي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية "ديوان" للنشر في تقديم الأعمال الأدبية الهامة للقراء، وتأكيداً على أهمية حفظ ونشر التراث الشعري العربي، ومن المقرر أن يتاح الكتاب للقراء في المكتبات قريباً.

عماد أبو صالح ( 18 ديسمبر 1967 -) شاعر مصري ولد في إحدى قرى المنصورة (شمال الدلتا). عمل صحفيا في جريدة الوفد فاز بجائزة سركون بولص، في أكتوبر 2020.

صدر له تسعة دواوين وكتابا رسوم. وفي سنة 2020 ترجم ديوانه «كان نائما حين قامت الثورة» إلى الإسبانية والكتالونية تحت عنوان «مديح الخطأ» وصدر عن دار «كاروان» في إسبانيا وترجمه إلى الكتالونية فاليريا ماسياس باجيس، وترجمه إلى الإسبانية كاميران حاج محمود. وصمم الغلافين الفنان تيو بيرو.

كما أنه كتب مقالات عن قصص عشق متفردة عاشها شعراء بكل زخم أروحهم المأساوية. ألقى فيها الضوء على نساء تميزن بجرأة غير معتادة مثل لِيلي بريك، عشيقة ماياكوفسكي، غالينا بنسلافسكي، عشيقة الشاعر الروسي سيرجي يسينين.