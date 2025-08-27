منظمة أنقذوا الأطفال: 132 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون المجاعة في غزة

قالت رئيسة منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية جانتي سويربتو، إن غزة تشهد مجاعة مدبرة من صنع الإنسان، منوهة أن 132 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون المجاعة في القطاع المحاصر.

وذكرت خلال كلمتها ضمن جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط، مساء الأربعاء، أن هناك عسكرة للمساعدات في غزة، قائلة إن السلطات الإسرائيلية رفضت عشرات الطلبات من المنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات.

وأضافت: «نحتاج إلى حلول، على الأقل للأطفال الذين يعانون من ويلات الحرب، فلا يوجد طفل على الأرض يستطيع تحمل تلك المعاناة»، لافتة إلى أن «أعدادًا متزايدة من أطفال غزة يقولون إن ما يتمنونه هو الموت».

ونوهت أن «الأبرياء يقتلون في غزة عندما يحاولون الحصول على الغذاء والمياه الصالح للشرب»، مشيرة إلى أنهم «يموتون أمام أعين عائلاتهم».

واستطردت: «كنا نرى تلك المشاهد في الأفلام، لكننا نراها الآن على أرض الواقع، وندعو لاتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد الأبرياء على الأراضي الفلسطينية، ووقف القصف العسكري من جانب قوات الاحتلال».

وأشارت إلى أن «المنظمة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات دون مساعدة الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات، ووقف أعمال العنف والحرب».