إسرائيل تحظر زيارة ممثلي الصليب الأحمر لمئات الأسرى الفلسطينيين

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أمرا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجاء في قرار كاتس الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية: "وفقًا لصلاحيتي، واستنادًا إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء المحتجزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير القانونيين لعام 2002، والذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق".

ورغم حديث كاتس عن نشر القائمة، إلا أنها ظلت سرية.

وعن ذلك قالت هيئة البث (الرسمية): "هذه قائمة سرية تضم أسماء آلاف السجناء. وسيُطبق هذا الأمر على أي سجين يُصنف تحت بند المقاتل غير القانوني".

و"المقاتل غير القانوني" هو كل أسير فلسطيني اعتقلته تل أبيب من قطاع غزة ومحيطه منذ 7 أكتوبر 2023، بعدما هاجم مقاتلو حركة حماس مستوطنات وقواعد عسكرية "ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى".

ويبلغ عدد "المقاتلين غير القانونيين" 2454 حتى يوليو الماضي، وفق مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتعرضون لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي أكثر من 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و655 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.