بيراميدز يخوض أولى تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان

خاض فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس، أولى تدريباته في المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز مع نهضة بركان في التاسعة مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأقيم التدريب على ملعب نادي نهضة بركان واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة فجر اليوم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته غدا الجمعة في التاسعة مساء على الملعب البلدي بمدينة بركان والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.