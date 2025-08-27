استقرار الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، في بورصة وول ستريت قبل صدور تحديث أرباح شركة الرقائق الإلكترونية إنفيديا المرتقب بشدة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بأقل من 1ر0%، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 15 نقطة، أي أقل من 1ر0%.

ويرى المستثمرون أن التقرير ربع السنوي لشركة إنفيديا، الذي سيصدر بعد انتهاء التداول، مؤشرا على قوة الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن الشركة تنتج معظم الرقائق التي تشغل هذه التقنية.

وارتفع سهم شركة سلسلة مطاعم كراكر باريل بنسبة 3% بعد أن ألغت الشركة خططها لتغيير شعارها عقب ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى التعليق عليها معلنا رفضه لتغيير شعار السلسلة.