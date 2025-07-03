بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك لطلاب النظامين الجديد والقديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكل المحافظات، فضلا عن التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الإجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وأكد خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا؛ للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق؛ لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وأشار إلي ضرورة التواصل مع جميع المديريات؛ للاطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان السير في المواعيد المحددة وهو موعد أقصاه الثامنة والربع صباحًا.