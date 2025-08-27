أستراليا وكندا والفلبين تجري تدريبات دفاع جوي قبالة سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

نشرت أستراليا وكندا والفلبين، اليوم الأربعاء، ثلاث سفن حربية وطائرات لإجراء تدريبات ضد تهديدات جوية تحاكي التهديدات الحالية والمستقبلية قبالة جزر "سكاربورو" المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث أجرت القوات الصينية تدريبات محفوفة بالمخاطر لمحاولة إبعاد الطائرات والسفن الفلبينية.

وأعلن الجيش الفلبيني اختتام التدريبات البحرية التي جرت شرق جزر سكاربورو بأمان، دون الإشارة إلى أي مواجهة مع خفر السواحل الصيني أو البحرية الصينية أو السفن شبه العسكرية المشتبه بها، والتي تراقب عن كثب الجزر المرجانية غير المأهولة قبالة شمال غرب الفلبين منذ سنوات.

ولم يصدر المسؤولون الصينيون أي تعليق فوري بشأن التدريبات البحرية، لكنهم حذروا مرارا من أنهم سيدافعون عن الجزر والمياه المحيطة بها، التي يطالبون بالسيادة عليها باعتبارها أراضي صينية، بأي ثمن.

وانطلاقا من إحدى المقاطعات غربي الفلبين، أجرت المدمرة المزودة بصواريخ موجهة "إتش إم إيه إس برزبن" التابعة للبحرية الملكية الأسترالية، والفرقاطة "إتش إم سي إس فيل دي كيبيك" التابعة للبحرية الكندية، والفرقاطة المزودة بصواريخ موجهة "بي آر بي خوسيه ريزال" التابعة للبحرية الفلبينية، تدريبات شرق الجزر، حسبما ذكر الجيش الفلبيني في بيان مقتضب.

وقال البيان إن "تلك المشاركة تؤكد التزام القوات المسلحة الفلبينية بتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول ذات التوجهات المماثلة".

وتعد هذه التدريبات من بين الأنشطة الختامية لأكبر تدريبات عسكرية أجرتها أستراليا مع الفلبين، والتي شارك فيها أكثر من 3600 فرد عسكري على مدى 15 يوما من مناورات إطلاق النار الحي والقتال، والتي من المقرر أن تختتم بعد غد الجمعة.

كما أرسلت كندا وعدد من الشركاء الأمنيين قوات عسكرية بصفة مراقبين.