في تطور سريع للمشهد في شمال قطاع غزة، حذرت مجموعة فلسطينية مسلحة "ميليشيا" تطلق على نفسها "الجيش الشعبي"، اليوم الثلاثاء، عناصر حركة حماس من الاقتراب من مناطق سيطرتها بعد بدء الحركة حملات أمنية واسعة أكدت أنها تهدف إلى "استعادة النظام" عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن واشنطن وافقت على انتشار حماس مؤقتا لبسط الأمن في غزة.

وقال ترامب ردا على سؤال صحفي بهذا الشأن: "أعطيناهم الموافقة، إنهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون إيقاف المشاكل، ونحن منحناهم الموافقة. طلبنا منهم المراقبة للتأكد من عدم وقوع جرائم كبيرة أو مشاكل في مثل هذه الظروف. نريد أن يكون الوضع آمنا".

وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر فلسطينية محلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت منذ صباح اليوم في شرق جباليا شمال قطاع غزة، بين عناصر تابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ومجموعات مسلحة وصفتها بأنها "خارجة عن القانون ومتعاونة مع الاحتلال".

وظهر قائد ميليشيا تطق على نفسها " الجيش الشعبي"، يدعي أشرف المنسي وهو جالس أمام طاولة وحوله مسلحون من مجموعته، حيث تلي بيانا، نفي فيه اعتقال وقتل عناصر مجموعته في اشتباكات مع حماس، قائلا إن ما يتم تداوله حول اعتقال وقتل عناصرنا خلال اشتباكات مؤخرا تعد أخبار لا أساس لها وليس لها علاقة بالواقع.

وأضاف في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "قواتنا تعمل في شمال القطاع، وتمكنا من السيطرة على عدة مناطق ونعمل على توسيع نشاطنا لتوفير حياة آمنة للسكان".

وتابع: "نحذر أي عسكري يتبع حركة حماس من الاقتراب من مناطق سيطرتنا (في شمال غزة) حيث سيتم التعامل معهم كما عاملت حركة حماس عنصرنا أنهم عملاء وخارج الصف الوطني الفلسطيني".

** اتهامات بالتخابر مع الاحتلال

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة أشرف المنسي التخابر مع إسرائيل، وتشكيل شبكة إجرامية من 20 عنصًرا أصحاب سوابق بقضايا المخدرات والسرقات والفساد، مقابل المال والمخدرات والحماية من الاحتلال، وفقا لشبكة "فلسطين" الإخبارية.

ونشر أمن المقاومة تحذيرا واضحا وصريحا بأن "أي شخص يتعاون مع المنسي أو أحد أفراد شبكته، سُيحاسب على ذلك محاسبة ثورية صارمة ولن يسمح بالتهاون مع الخيانة"،

وأكد أن هذه الشبكة تحت المتابعة المستمرة، والملفات جاهزة أمام الأجهزة المختصة، مشيرا إلى أّن أي تعاون أو تمويل أو إيواء أو تغطية لأي من أفراد هذه الشبكة سُيعامل كشراكة في الجريمة، وسُيعرض صاحبه لإجراءات أمنية وقانونية صارمة.

وأضاف: "نفتح نافذة محدودة للتراجع والتسليم الطوعي، لمن يترك طريق الخيانة ويأتي للتسوية قبل إغلاق الملف".

وطالب أمن المقاومة عائلة أشرف المنسي بـ"إعلان البراءة منه بشكل علني وفوري، رفعا للعار ودرًءا للفتنة".

** العلاقة مع مجموعة أبو شباب

في المقابل، نشر قائد ما يسمي بالقوات الشعبية ياسر أبو شباب بيانا علنيا توجه فيه الشكر إلى أشرف المنسي على تعاونه معها ضد حركة حماس.

يشار إلى أن أبو شباب كان يقبع في سجن تديره حماس في غزة، بتهمة تهريب المخدرات، قبل إطلاق سراحه بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وفي 5 يوليو الماضي، أكد ياسر أبو شباب، أنه يتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أوّل مقابلة مباشرة يجريها مع إذاعة إسرائيلية.

وقال أبو شباب خلال مقابلة مع إذاعة "مكان" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إن مقاتلي جماعته فلسطينيين يعيشون في قلب القطاع، لا ينتمون إلى أي أيديولوجية أو تنظيم سياسي، مؤكداً أن عناصره تتعاون مع القوات الإسرائيلية على مستوى ما.

وأضاف أبو شباب: "لقد ذقنا المرارة والظلم الذي مارسته حماس ضدنا، وأخذنا على عاتقنا مواجهة هذا العدوان. لا نستبعد المواجهة مع حماس، ولا نستبعد الحرب الأهلية مهما كلف الأمر".

وفي السابق، كان أبو شباب يقدم تسجيلات صوتية لنفسه وهو يقرأ بيانات، ويجري مقابلات عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" عن أبو شباب قوله: "لم يكن لدينا أي أمن كما هو الحال في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. دخلنا هذه المناطق ونفذنا عمليات فاقت التوقعات".

وأوضح أبو شباب خلال المقابلة أنه "ما دام الهدف هو الدعم والمساعدة (من الجيش الإسرائيلي)، ولا شيء أكثر من هذا، فعندما ننفذ مهمة، نُبلغهم - لا أكثر - وننفذ العملية العسكرية".

من جانبهم، أكد "وجهاء وكبار عائلة أبو شباب" في بيان انهمم واجهو ياسر بشأن مقاطع فيديو تُظهر "مجموعاته متورطة في اشتباكات أمنية خطيرة، بل تعمل ضمن وحدات سرية وتدعم قوات الاحتلال الصهيوني التي تقتل أبناء شعبنا بوحشية".

وأعلنت عائلة ياسر أبو شباب "التبرؤ منه تماما، وحثت كل من انضم إلى مجموعاته الأمنية على أن يحذو حذوها.