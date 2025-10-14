ريال مدريد يصرف نظر عن ضم زميل صلاح بسبب سعره المرتفع

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قرر التراجع عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، نجم وسط ليفربول الإنجليزي وزميل المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت شبكة «ديفنسا سنترال» المقربة من النادي الملكي، أن إدارة ريال مدريد رأت أن المقابل المالي المطلوب من ليفربول، والذي يبلغ نحو 100 مليون يورو، مبالغ فيه مقارنة بخطط النادي في سوق الانتقالات القادمة.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد لم يعد يعتبر ماك أليستر هدفًا رئيسيًا، ووجّه اهتمامه نحو التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا وأقل تكلفة، مثل كيس سميت لاعب ألكمار الهولندي.

ويواصل ريال مدريد بحثه عن تدعيم خط الوسط بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل، في ظل تقدم عدد من لاعبيه الأساسيين في السن، وعلى رأسهم توني كروس ولوكا مودريتش.