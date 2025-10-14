وزير خارجية اليونان يعلن اقتراب بلاده من الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، الثلاثاء، اقتراب بلاده من الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين في العاصمة اليونانية أثينا، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

وذكر البيان أن جيرابيتريتيس أكد لنظيرته الفلسطينية دعم اليونان للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأفاد في هذا الصدد أن بلاده "تقترب من اعترافها بالدولة الفلسطينية".

وخلال الدورة ال 80 للجمعية العام للأمم المتحدة اعترفت 11 بلدا بدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفقا للخارجية الفلسطينية.​​​​​​​

من جانبها، بحثت فارسين مع جيرابيتريتيس "مخرجات قمة شرم الشيخ والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان نجاح مساعي السلام في الشرق الأوسط".

واستضافت مصر، الاثنين، قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وخلال القمة، تم توقيع "إعلان شرم الشيخ للسلام والازدهار"، الذي يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ ظهر الجمعة، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، والتي خلفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جرحى.

الاتفاق يستند على خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوصل إليه الطرفان إثر مفاوضات غير مباشرة بمنتجع شرم الشيخ في مصر، بمشاركة أنقرة والقاهرة والدوحة، وبإشراف أمريكي.

ووفق بيان الخارجية الفلسطينية، بحثت فارسين مع جيرابيتريتيس، أيضا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت على "أهمية تتويج هذه العلاقات بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة نحو تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحذّرت الوزيرة الفلسطينية من الخطر المتصاعد نتيجة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، وخاصة مشروع "إي 1" الاستيطاني شرق القدس، "الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية، وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وبالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، صعدت تل أبيب من مخططاتها الاستيطانية واعتداءاتها على مدن وبلدات الضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300.

إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.