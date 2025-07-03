ثنائي الهلال جاهز لمواجهة فلومينينسي في ربع نهائي مونديال الأندية

تأكدت جاهزية البرازيليين ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا، مهاجمي فريق الهلال الأول لكرة القدم، للعودة إلى التدريبات الجماعية الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، فقد اطمأن الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الإسباني خوان خيمينيز، على حالة الثنائي الهجومي، بعد معاناتهما من إجهاد بدني عقب المواجهة الماراثونية أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز الهلال 4-3 فجر الثلاثاء، ضمن دور الـ16.

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة اللاعبين، وأن الإجهاد الذي شعرا به كان نتيجة المجهود الكبير الذي قدماه خلال اللقاء أمام "السيتي"، حيث لعب ماركوس ليوناردو 116 دقيقة وسجل هدفي التقدم والختام، فيما أحرز مالكوم الهدف الثاني وخاض 64 دقيقة.

ويأمل الجهاز الفني للهلال، بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، في الاستفادة من الجاهزية التامة للثنائي الهجومي أمام فلومينينسي، في مواجهة تحمل طابعًا برازيليًا خاصًا في البطولة العالمية.