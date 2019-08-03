عقوبات قاسية ضد ميسي بسبب هجومه على «كونميبول»

أعلن اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية «كونميبول» عن عقوبات قاسية ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو، على خلفية تصريحاته في أعقاب التصريجات التي أدلى بعد الهزيمة من البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وقرر «كونميبول» إيقاف قائد منتخب الأرجنتين لمدة ثلاثة أشهر عن المباريات الدولية المقبلة، بالإضافة غلى دفع غرامة قدرها 50 ألف دولار.

وكتب الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على شبكات الانترنت: «تلقى ليونيل ميسي ثلاثة أشهر من الإيقاف في المنتخب الأرجنتيني بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف دولار. لن يتمكن نجم برشلونة الإسباني من ارتداء القميص الوطني حتى 3 نوفمبر».

وأوضح اتحاد الكونميبول من خلال بيانه أن النجم الأرجنتيني يستطيع الاستئناف ضد قرار العقوبة في مدة أقصاها أسبوع واحدًا

وكان ميسي قد هاجم الاتحاد القاري للعبة عقب طرده في مباراة تحديد المركز الثالث، حيث قال: «لا يجب أن نكون جزءًا من هذا الفساد وهذا الافتقار إلى الاحترام الذي منحناه في هذه الكأس»

وتابع: «لا شك في أن البرازيل ستحصد اللقب. أعتقد أنها مهيئة للبرازيل».