انتحار مسن بكفر الشيخ لمروره بحالة نفسية سيئة

أقدم مسن يبلغ من العمر 68 عاما، على الانتحار لمرورية بأزمة نفسية سيئة لإقامته بمفرده داخل منزله بقرية بمطوبس بمحافظة كفرالشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص لمركز شرطة مطوبس، بأنه عند زيارة عمه الذي يقطن في منزله بمفرده عقب عدم استجابته للاتصالات به، وجده مشنوقا داخل حجرته بمنزله بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل عدد من ضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ح. م. ا" 68 عاما، مشنوق داخل منزله، وبسؤال نجل شقيقه أفاد أنه في الفترة الأخيرة كان يمر بأزمة نفسية سيئة، وأنه يقيم بمنزله بمفرده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.