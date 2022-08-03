يخضع المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي السابق والوافد الجديد لقطر القطري، لفحوصات طبية شاملة للاطمئنان على حالته الصحية قبل تسجيله في قائمة ناديه الجديد.

وكان نادي قطر القطري قد أعلن عن ضم المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق، يوم الأحد الماضي، لمدة موسمين حتى 2024.

ووفقًا لصحيفة «العرب القطرية» سيخضع بدر بانون لفحص طبي شامل للاطمئنان على حالته الصحية، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه وتسجيله للفريق القطري.

وأفادت الصحيفة أن بدر بانون عانى من مضاعفات أثرت على عضلة القلب وهو ما أخر تسجيله مع الفريق حتى الآن، ويحتاج لأسبوع للانتهاء من الإجراءات الطبية.