حبس متهمين بحيازة أفيون و80 بندقية وفرد خرطوش في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين، عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 6 بندقية خرطوش، و74 فرد خرطوش، وكمية من مخدر الأفيون، بعد ضبطهم مخبأين داخل مخزن سرى بسيارة ربع نقل، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، مقيمان في نطاق دائرة مركز شرطة البدارى، محافظة أسيوط، بالاتجار بالأسلحة والذخائر على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين لهما وألقي القبض عليهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على "6 بندقية خرطوش، و74 فرد خرطوش" مخبأين داخل مخزن سرى بالسيارة، وكمية من مخدر الأفيون، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق..