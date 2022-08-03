إيطاليا تسجل 19 ألفا و520 إصابة جديدة بكورونا و121 وفاة

سجلت إيطاليا 19 ألفا و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 121 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و59 ألفا و545، والوفيات إلى 172 ألفا و207.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 139 مليونا و701 ألف و539 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.